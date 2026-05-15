La UE alerta de que el "miedo" aún silencia a muchas personas LGTBI+ en Ecuador

"Con demasiada frecuencia, el miedo obliga al silencio, cuando lo que necesitamos es que todas las voces puedan escucharse y expresarse con libertad", señaló Dorodnova durante un acto celebrado en Quito, capital de Ecuador, por el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que se conmemora cada 17 de mayo.

Según los más recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el 53,5 % de las personas LGTBI+ mayor de 18 años en Ecuador reportó haber sufrido discriminación o violencia a lo largo de su vida.

Las personas transexuales sufren un impacto desproporcionado de la exclusión y la violencia, advirtió la diplomática, que remarcó que la inclusión es una "responsabilidad compartida".

"Nadie debería tener que elegir entre su seguridad y su identidad", afirmó Dorodnova.

Por su parte, el presidente de la Fundación Equidad, Efraín Soria, recordó que el 17 de mayo se conmemora la decisión de la Organización Mundial de la Salud de "despatologizar" la homosexualidad en 1990.

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"El problema era la intolerancia de otros y muchas veces de los Estados", dijo el activista, que advirtió que puede haber retrocesos en derechos alcanzados si no existe determinación de los países para aplicar políticas públicas.

Soria también denunció la persistencia de las llamadas 'clínicas de reconversión sexual', pese a que están prohibidas en Ecuador, y pidió mayor compromiso estatal para que los derechos no se queden solo en el papel.

La secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Juana Fernández, afirmó que ninguna democracia puede considerarse plena mientras existan personas que deban luchar permanentemente por la reivindicación de sus derechos.

"Hablar de igualdad no es hablar de privilegios. Hablar de derechos tampoco implica dividir a la sociedad", expresó Fernández.

En el evento también se presentó un estudio sobre inseguridad alimentaria en la población LGTBI+ Ecuador, que detalla que el 42,8 % de las personas encuestadas tuvo un "acceso parcial" o nulo a alimentos.

Entre las principales causas identificadas de esta inseguridad figuran el desempleo, con el 18,2 %, y el trabajo informal, con el 45,7 %.

El informe también advierte que la discriminación influye a la hora de conseguir alimentos. Entre quienes sí la han sufrido, un 50 % dijo haber consumido alimentos menos preferidos, más baratos o de menor calidad; un 46 % redujo el tamaño de las porciones, un 43 % disminuyó el número de comidas diarias, y un 35 % recurrió a la ayuda de amistades y familiares.