Letonia alertó a su población por posible presencia de drones cerca de frontera con Rusia

Durante la noche, el ejército de Letonia advirtió de la presencia de una "posible amenaza" en las regiones de Krāslava, Ludza, Balvi y Rēzekne.

"Las Fuerzas Armadas Nacionales, junto con los aliados de la OTAN, monitorean constantemente el espacio aéreo para garantizar la capacidad de reaccionar de inmediato ante una amenaza potencial", aseguró en un mensaje en X.

A continuación subrayó que, "mientras continúa la agresión de Rusia en Ucrania, es posible que se repitan casos en los que un vehículo aéreo no tripulado extranjero ingrese o se acerque al espacio aéreo de Letonia".

El ejército alertó a la población para que se refugiase en el interior de sus casas y cerrase puertas y ventanas. "Si ven un objeto volando bajo, sospechoso o peligroso, no se acerquen a él y llamen al 112", recomendó.

La advertencia, por la que fueron enviados mensajes automáticos a los teléfonos móviles de la población, fue cancelada tras aproximadamente cinco horas al haber desaparecido la situación de amenaza, según la institución castrense, pero aún así impactará a lo largo de este viernes en la vida cotidiana de las regiones afectadas.

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Así, en la localidad de Ludza la decisión de cancelar las clases en los centros educativos se mantendrá vigente, mientras que en Krāslava la enseñanza se realizará a distancia, según informó la cadena pública LSM.

Además, está previsto que varias rutas de tren experimenten retrasos de varias horas a lo largo del día, de acuerdo con este mismo medio.

El fin de semana pasado, dos drones ucranianos desviados impactaron en un depósito de petróleo vacío en Rēzekne, a unos 60 kilómetros de la frontera con Rusia, un incidente que provocó una crisis de Gobierno que llevó a la dimisión este jueves de la primera ministra Evika Silina.

Con anterioridad, la jefa del Gobierno había forzado la dimisión del ministro de Defensa, Andris Spruds, al que responsabilizó del fracaso del ejército a la hora de neutralizar la amenaza, lo que a su vez provocó la ruptura de su coalición centrista.