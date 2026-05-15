Los BRICS concluyen su reunión ministerial sin consenso sobre la guerra en Oriente Medio

"Hubo opiniones diferentes entre algunos miembros con respecto a la situación en la región de Asia Occidental y Oriente Medio. Los miembros de los BRICS expresaron sus respectivas posiciones nacionales y compartieron una variedad de perspectivas", señala el texto difundido al cierre de la reunión ministerial.

El documento, publicado como una declaración de la presidencia india de los BRICS y no como una declaración conjunta consensuada por todos los miembros, compartió las dificultades del bloque ampliado para fijar una postura común sobre la crisis regional.

El bloque, integrado originalmente por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, incorporó en los últimos dos años a Egipto, Etiopía, Irán, Emiratos Árabes Unidos e Indonesia.

La declaración añade que entre las posiciones expresadas por los miembros figuraron "la necesidad de una pronta resolución de la crisis actual, el valor del diálogo y la diplomacia, el respeto a la soberanía y la integridad territorial", así como "la importancia de un flujo seguro y sin obstáculos del comercio marítimo a través de las vías internacionales".

Las diferencias internas se producen en un contexto de tensiones entre Irán y Emiratos Árabes Unidos, ambos incorporados recientemente al grupo, y después de que Teherán presionara para que los BRICS condenaran explícitamente las acciones militares de Estados Unidos e Israel.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El texto final evitó cualquier condena directa a Washington o Tel Aviv, aunque sí recogió que "muchos miembros subrayaron el impacto de los recientes acontecimientos sobre la situación económica mundial".

Las divisiones también quedaron reflejadas en dos secciones relacionadas con Gaza y la situación en el mar Rojo, sobre las que la presidencia india añadió notas aclarando que "un miembro tenía reservas sobre algunos aspectos de este párrafo".

Pese a las discrepancias sobre Oriente Medio, los BRICS sí mantuvieron consensos en cuestiones económicas y de gobernanza global.

Los ministros reiteraron su apoyo a la reforma de las instituciones financieras internacionales y condenaron "la imposición de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional".

La reunión ministerial celebrada entre el 14 y el 15 de mayo en Nueva Delhi sirvió además como preparación para la próxima cumbre de líderes de los BRICS, prevista para septiembre en la capital india.