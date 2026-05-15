Marineland quiere trasladar sus dos orcas al Loro Parque de Tenerife antes del verano

Pascal Ferracci, responsable Marineland (propiedad del grupo español Parques Reunidos) explicó este viernes ante los medios, con ocasión de una visita del ministro delegado francés de Transición Ecológica, Mathieu Lefèvre, que ha dado su visto bueno, que también planean llevar temporalmente sus doce delfines a otros parques en Valencia y Málaga.

Ferracci señaló que "los equipos de Loro Parque están trabajando actualmente para definir las últimas modalidades internas que permitan realizar esta transferencia" y que su materialización "es cuestión de semanas".

Insistió en que habrá que hacerlo antes de "los fuertes calores del verano".

El ministro afirmó, en declaraciones al canal France 3 que "todo está listo", después de haber contado en una entrevista al periódico Nice Matin que ya se han dado "todas las autorizaciones" y que hay una cierta urgencia dado el deterioro de las instalaciones de Marineland y el riesgo que eso hace correr a los animales.

Marineland reclama desde hace mucho tiempo poder trasladar sus orcas y sus delfines al extranjero. El Gobierno francés lo había rechazado y apostaba por otras opciones, como santuarios en semilibertad, pero eso está tardando en concretarse.

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Lefèvre reconoció que "si no se hace nada, teniendo en cuenta el estado de las piscinas, (las orcas) están condenadas".

Si se cumple la decisión del parque francés, clausurado por la prohibición desde 2026 en Francia de organizar espectáculos con cetáceos, Wikie (de 24 años) y su hijo Keijo (12 años) deberían ir al Loro Parque de Tenerife.

En cuanto a los doce delfines, su envío a Valencia y Málaga sería temporal, mientras se acondicionan las instalaciones en el zoo francés de Beauval para acogerlos.