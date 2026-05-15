México anuncia alza salarial del 9 % a docentes en medio de protestas por Día del Maestro

“En un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas, quiero anunciar que hemos acordado con los maestros y las maestras un incremento salarial del 9 %”, reveló el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, durante un acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario sostuvo que el ajuste está “compuesto de distintos componentes en distintos tiempos, entre prestaciones y reconocimiento al salario” y refleja la voluntad del Gobierno de mejorar de forma permanente las condiciones laborales y económicas del magisterio.

También afirmó que la medida mantiene una recuperación real del salario docente que, según dijo, ha permitido superar en casi ocho años el rezago acumulado durante más de 35 años.

Delgado aseguró que en periodos anteriores a la llegada del primer Gobierno emanado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en diciembre de 2018, los maestros veían perder cada año el poder adquisitivo de sus ingresos, mientras que ahora se sostiene una tendencia de mejora salarial.

Sheinbaum admitió que el incremento está limitado por el marco presupuestario, aunque defendió el esfuerzo gubernamental para atender al sector educativo.

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“Ojalá fuera el doble”, expresó la mandataria, al sostener que su Gobierno distribuye los recursos públicos hacia el bienestar y hará “lo que podamos” por los maestros “por agradecimiento permanente”.

La presidenta reivindicó la educación pública como la mejor del país y rechazó las críticas al magisterio, al afirmar que las maestras y maestros participan no solo en la formación escolar, sino también en la construcción de un país libre y democrático.

También vinculó la nueva escuela mexicana con valores de independencia, soberanía, justicia social, democracia y sentido comunitario.

El anuncio ocurrió mientras miles de docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) marcharon en Ciudad de México, para exigir mejoras salariales y en materia de jubilación, así como la derogación de reformas educativas y la instauración de un sistema de seguridad social solidario.

Bajo el lema “No hay nada que celebrar”, los manifestantes denunciaron incumplimientos del Ejecutivo y precarización laboral, además de advertir que están listos para aprobar un paro nacional durante el Mundial de Fútbol.

En el mismo acto oficial, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, reconoció avances en la relación con el Gobierno y agradeció 113 reuniones con autoridades educativas estatales, en las que, dijo, se resolvieron problemas acumulados desde hace 15 o 20 años.

Cepeda pidió avanzar en la construcción de un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice transparencia, derechos laborales, reconocimiento de antigüedad y acceso para nuevas generaciones.

También reclamó eliminar desigualdades entre trabajadores de los apartados A y B del artículo 123 constitucional y derogar el régimen de pensiones de la ley del ISSSTE para crear un sistema “con viabilidad financiera y jurídica de largo plazo”.

En México, hay cerca de 2 millones de maestras y maestros, quienes atienden a más de 34 millones de estudiantes desde la educación inicial hasta la superior, según cifras oficiales.