Modi asegura reservas de crudo en Emiratos Árabes en plena crisis de austeridad nacional

En la primera parada de su gira internacional, la India y los Emiratos pactaron aumentar las reservas estratégicas de crudo que el país asiático mantiene para emergencias, informó el Gobierno indio en un comunicado.

El país árabe suministra actualmente el 11% del petróleo y el 40 % del Gas Licuado de Petróleo (GLP) que consume la India.

Ambas partes sellaron también un acuerdo comercial centrado en explorar oportunidades de compra a largo plazo de GLP, así como un nuevo marco de asociación estratégica en defensa que incluye operaciones marítimas conjuntas, protección contra ciberataques e intercambio de tecnología avanzada.

La búsqueda de seguridad energética se ha convertido en el eje central de este viaje debido a la inestabilidad que la parálisis en el estrecho de Ormuz ha provocado en la India. El domingo, la situación llevó a Modi a pedir a los ciudadanos ahorrar gasolina, evitar viajes y no comprar oro para intentar paliar la crisis económica.

En el sector de las infraestructuras marítimas, se firmó un memorando de entendimiento entre empresas estatales de ambos países para construir un centro de reparación de barcos en el puerto indio de Vadinar.

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Este plan se complementa con otro memorando a tres bandas orientado a capacitar a trabajadores indios, con el objetivo de convertir al país en un centro global de mano de obra cualificada para la construcción y reparación naval.

Como respaldo a todos estos proyectos bilaterales, los Emiratos confirmaron un compromiso de inversión de 5.000 millones de dólares en la economía india destinado a crear empleo y fortalecer los mercados.

Tras esta visita a territorio emiratí, Modi se trasladará este mismo viernes hacia los Países Bajos para abordar temas de semiconductores y defensa, antes de continuar su agenda en Suecia, Noruega e Italia para participar en diversas cumbres regionales y ampliar planes de cooperación, especialmente energética, hasta el próximo 20 de mayo.