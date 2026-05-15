Morat y Silvestre Dangond unen mundos para presentar su nuevo tema 'Lo poco que yo quiero'

Este sencillo, ya disponible en plataformas digitales, es un "punto de encuentro en el que el pop-rock y la intensidad narrativa del vallenato conviven" y permite "romper barreras sonoras" sin perder la esencia de la banda y del artista guajiro.

"Morat y Silvestre encuentran en esta colaboración un mismo lenguaje: el de quien persigue insistentemente algo que parece inalcanzable, viviendo entre la nostalgia, la ansiedad y la desesperación de sentir que aquello que más desea simplemente no está ocurriendo", detalló la información.

La canción comienza con la melodía de una guitarra, característica de Morat, que se mantiene a lo largo de los 3:34 minutos de duración y se convierte en la "columna vertebral del tema" sobre la que Silvestre Dangond aporta una ejecución vocal potente.

El tema está producido por Andrés Torres, Mauricio Rengifo y Juan Pablo Isaza, quienes también se encargaron de la composición junto a Juan Pablo Villamil y Simón y Martín Vargas, integrantes de Morat.

El videoclip de la canción, realizado por la productora We Want To Film bajo la dirección del venezolano Charlie Nelson, fue grabado en Miami y muestra un "universo visual" que se mantendrá en 'Ya es mañana - parte 2', el sexto álbum de estudio de la banda.

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En el video se muestra a un hombre que espera a su novia para pedirle matrimonio, pero ella nunca aparece, lo que genera incertidumbre y desesperación en el protagonista y sumerge al espectador en una atmósfera de sensibilidad en la que destacan las voces de Silvestre Dangond y de los miembros de la banda.

Esta producción musical se presenta en un momento especial para Morat, que recientemente tuvo un exitoso paso por el festival de música Coachella 2026, en California, consolidando su impacto internacional.

Además, la banda agotó seis fechas de conciertos en el Movistar Arena de Bogotá, programadas el 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de agosto, como parte de su nueva gira 'Ya es mañana World Tour', y sumó un récord histórico de más de 24 conciertos 'sold out' en países como Chile, Argentina y España.