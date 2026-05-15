Muere en ataque con dron en Briansk un viajero ruso que quería llegar a pie hasta Brasil

"Sasha Koñ comenzó su viaje en la región de Riazán, donde un taller de coches le construyeron una casa ambulante" con la que emprendió el viaje, escribió el canal de Telegram Baza.

El canal Shot agrega, por su parte, que el viajero tenía 37 años y quería llegar caminando a Brasil desde la región rusa de Riazán.

La furgoneta del hombre pesaba 300 kilogramos, señala el medio, que indica que el viajero arrastraba su 'casa' como un caballo, por lo que decidió llamarse Koñ.

Las autoridades de Briansk informaron el pasado 13 de mayo sobre la muerte de una persona en la región por un ataque de Kiev pero no dieron el nombre del fallecido, cuya identidad fue revelada este viernes.