Nueve personas mueren sepultadas por un alud en una mina ilegal en el oeste de Indonesia

Otras tres personas sobrevivieron al accidente, registrado pasado el mediodía del jueves en la regencia de Sijunjung, en la provincia de Sumatra Occidental, dijo a la agencia pública Antara la portavoz de la policía regional, Susmelawati Rosya.

Según el informe preliminar de las autoridades, el grupo de mineros irregulares se vio sorprendido por el derrumbe de un acantilado a pocos metros del lugar donde trabajaban.

Los equipos de emergencia, apoyados por grupos de voluntarios, recuperaron los cadáveres de los nueve fallecidos, apuntó la portavoz policial.

En septiembre de 2024, al menos 15 personas fallecieron a raíz del hundimiento de una mina ilegal de oro en el distrito de Solok, ubicado también en la provincia de Sumatra Occidental.

La minería ilegal es un fenómeno común en Indonesia debido a la permisividad de las autoridades y los accidentes ocurren de forma frecuente por la falta de medidas de seguridad.