Pablo Ibar denuncia la "tardanza" del fiscal en pronunciarse sobre la revisión de su caso

Tras la aparición de un nuevo testigo, el abogado de Ibar solicitó una revisión del caso, pero el Ministerio Público aún no ha respondido a la petición, denunció este viernes la familia en un comunicado publicado en España.

Además, "ha incumplido hasta en dos ocasiones los plazos que el juzgado le concedió para que se pronunciara sobre si el testigo sorpresa debe declarar en una audiencia pública".

El último plazo expiró este pasado miércoles, día 13, según la asociación Pablo Ibar-Juicio Justo, y el abogado ha presentado un escrito ante el juez pidiendo explicaciones "por la injustificable tardanza".

"El silencio y la pasividad" de la Fiscalía ha causado "malestar" en la familia de Pablo Ibar y en el propio recluso, que se encuentra "desolado".

"Pablo cree que la postura de la Fiscalía no es más que una táctica para alargar el proceso. El problema para él es que cada retraso que se produce conlleva otro retraso. Y los años pasan", lamentó su hermano Michael.

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No obstante, confía en que el juez admita la petición de la defensa y permita que el testigo declare, "a pesar de la desidia del fiscal".

En junio del año pasado, el letrado Daniel Tibbitt anunció que contaba con un nuevo testigo que había identificado a las dos personas que serían los autores reales del crimen, lo que exculparía a Ibar.

Según explicó entonces, este testigo tardó en enterarse del caso porque vivía en otro país donde este asunto no tiene tanta repercusión. Cuando lo supo a través de los medios de comunicación, se puso en contacto con la asociación Pablo Ibar-Juicio Justo para comunicar que sabía quiénes eran los verdaderos asesinos.

El testigo tiene antecedentes penales por robos cometidos en aquella época, pero ahora vive en otro país en libertad, y trabaja con normalidad. En noviembre del año pasado, el juez aceptó mantener en secreto su identidad, como había pedido la defensa, para evitar represalias o que los sospechosos huyeran.

Tras la aparición del testigo, el abogado de Ibar pidió una revisión del caso, pero casi ocho meses después, la Fiscalía aún no ha respondido a la petición.

Ibar cumple condena de cadena perpetua en Florida por el asesinato del dueño de un club nocturno y de dos modelos, hechos de los que siempre se ha declarado inocente.