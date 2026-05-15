Rusia dona 25 toneladas de alimentos a Somalia para aliviar la crisis alimentaria del país

El ministro somalí de información, Abdulfatah Kasim Mohamud, junto al comisionado de la Agencia de Gestión de Desastres de Somalia (SoDMA), Mahamuud Moallim, “recibió hoy una donación de 25 toneladas de ayuda alimentaria del embajador ruso no residente en Somalia, Mikhail Golovanov, durante su visita a Mogadiscio”, indicó la SoDMA en su cuenta de la red social X.

La ayuda, proporcionada por el Gobierno ruso, será distribuida por la Agencia de Gestión de Desastres a las comunidades más vulnerables.

Moallim "agradeció la ayuda y expresó su gratitud al Gobierno ruso por su continua colaboración y contribución a las labores de respuesta humanitaria en Somalia”, señaló la SoDMA.

Por su parte, añadió, el embajador Golovanov reafirmó que Rusia seguirá apoyando al pueblo somalí “durante períodos de dificultades humanitarias” y “necesidades urgentes”.

La crisis alimentaria de Somalia se debe a factores como la sequía, la inseguridad, la asistencia humanitaria limitada y las repercusiones del conflicto en Oriente Medio, así como al mayor riesgo de inundaciones en zonas ribereñas y de baja altitud.

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“Esto incluye una de las peores crisis de malnutrición del mundo, que afecta a aproximadamente 1,9 millones de niños, de los cuales 493.000 sufren malnutrición aguda grave y tienen doce veces más riesgo de muerte que los niños bien nutridos”, subrayaron cuatro agencias de la ONU en un comunicado publicado este viernes.

Esos factores se han visto exacerbados por una reducción de los servicios y la asistencia humanitaria debido a las “graves limitaciones de financiación”, remarcó la ONU.