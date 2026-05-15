Suben a 7 los muertos en el ataque israelí contra un objetivo de Hamás en ciudad de Gaza

Consultadas por EFE, las fuerzas armadas israelíes aseguraron que aún están esperando información sobre los resultados del ataque, por lo que aún no se conoce si Al Haddad es una de las víctimas del bombardeo.

A pesar del alto el fuego vigente en el enclave, unos cinco misiles impactaron en un edificio residencial en la calle Al Moataz de la capital gazatí, según pudo escuchar EFE desde la ciudad. También hubo un ataque contra un coche en la calle Al Wahidi.

Previamente, la Media Luna Roja Palestina trasladó a unos 20 heridos al hospital de campo Al Saraya de la ciudad de Gaza.

El ataque se produjo por orden directa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el titular de Defensa, Israel Katz, informó la cartera de este último en un comunicado emitido por su ministerio.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el Ejército) han atacado en Gaza a la mente tras la masacre, Izz ad Din al Haddad, líder del ala militar de la organización terrorista Hamás y uno de los arquitectos de la masacre del 7 de octubre", recoge el texto.

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Al Haddad es el último alto rango de largo recorrido con vida del brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam.

"Mantuvo a nuestros rehenes cautivos con crueldad extrema, lanzó ataques terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a implementar el acuerdo de alto el fuego liderado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza", continúa el comunicado de Defensa.

Según el diario The Times of Israel, Katz comunicó a la familia de la exrehén Liri Albag los ataques, ya que la joven (que regresó con vida a Israel) permaneció secuestrada en la capital gazatí cuando Al Haddad comandaba la brigada de ciudad de Gaza de Al Qassam.

Más de 850 personas han muerto en la Franja de Gaza por bombardeos y tiroteos israelíes desde que comenzó el alto el fuego en el enclave el 10 de octubre de 2025.