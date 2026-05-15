Trabajadores estatales de la aviación civil protestan en varios aeropuertos de Argentina

La medida incluye asambleas y movilizaciones en aeropuertos de todo el país y tiene como epicentro el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires desde las 10:30 hora local (13:30 GMT) de este viernes.

La protesta fue impulsada por trabajadores del SMN, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), sectores donde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) tiene representación sindical, y cuenta con el apoyo de otros sindicatos de la actividad aeronáutica.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, aseguró en un comunicado que “no han existido respuestas concretas a las demandas de los trabajadores” y acusó al Gobierno del presidente Javier Milei de incumplir acuerdos salariales y de no resolver las causas del conflicto.

“Está empecinado en atacar las consecuencias que genera una medida de fuerza en los aeropuertos pero nunca en tratar de solucionar las causas que generan el conflicto”, afirmó el dirigente sindical.

Aguiar advirtió además que “si no se garantiza la continuidad laboral de todos los agentes del SMN y no se avanza con los incrementos salariales que fueron pautados", la próxima semana su sindicato irá a la huelga.

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Según detalló ATE, de los 140 despidos en el SMN, 98 corresponden a trabajadores de estaciones meteorológicas y 42 a empleados de la sede central del organismo.

El sindicato señaló también que ya hay 25 estaciones meteorológicas que funcionan “de manera parcial” y sin controles nocturnos, situación que, según Aguiar, “afecta la seguridad de todas las operaciones”.

Los sindicatos aeronáuticos también expresaron preocupación por la falta de inversión tecnológica y por los recortes presupuestarios en organismos como ANAC y EANA, al advertir que podrían afectar tareas de control, supervisión y regulación del tránsito aéreo.

En paralelo, ATE presentó una nota ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo para rechazar cualquier intento de limitar las medidas de fuerza bajo el argumento de que el SMN presta un servicio esencial.

El conflicto se produce en medio de tensiones crecientes entre el Gobierno y los gremios por las políticas de ajuste en el sector aeronáutico.