Treinta y dos candidaturas optan al Premio Princesa de Cooperación Internacional

Este galardón está destinado específicamente a distinguir "la labor, individual o colectiva, con otro u otros, de desarrollo y fomento de la salud pública, de la universalidad de la educación, de la protección y defensa del medio ambiente y del avance económico, cultural y social de los pueblos", según el reglamento de los premios.

El Premio Princesa de Cooperación Internacional recayó el pasado año en el economista y político italiano Mario Draghi, como "símbolo de una Europa unida, libre, fuerte y solidaria".

En 2024 fue para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la mayor entidad de cooperación multilateral entre países de habla española y portuguesa.

El de Cooperación Internacional será el cuarto de los ocho galardones en fallarse en la XLVI edición de los Premios Princesa de Asturias.

Esta semana se decidió el de Investigación Científica y Técnica, que recayó en los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, pioneros del desarrollo de la tecnología que permite la secuenciación de ADN de forma rápida, precisa, a bajo coste y a gran escala.

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La productora de animación japonesa Studio Ghibli fue galardonada la semana pasada con el Premio de Comunicación y Humanidades; y la anterior, la cantante estadounidense Patti Smith fue distinguida con el de las Artes.

La entrega de los premios se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes de España en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados de la princesa Leonor y de su hermana, la infanta Sofía.