Trump dice que Irán se ha retractado tras alcanzar acuerdos al menos en cinco ocasiones

"Cada vez que se dialoga ellos (Irán) aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación", dijo Trump en una entrevista con Fox News.

El mandatario estadounidense utilizó esta explicación para justificar que las conversaciones para alcanzar un acuerdo de paz acumulan un mes de estancamiento, con un alto el fuego que se puso en riesgo hace una semana cuando ambas potencias intercambiaron ataques en el estrecho de Ormuz.

Posteriormente, Trump repitió su discurso sobre que Irán se encuentra "derrotado" y que el estrecho de Ormuz "pronto" será abierto nuevamente.

Por su parte, este viernes, el canciller de Irán, Abás Araqchí, declaró que la propuesta de Rusia de llevarse el uranio iraní para facilitar un acuerdo de paz con EEUU debía dejarse "para más adelante", al estar las negociaciones estancadas en este punto.

"No forma parte de las negociaciones (...) Llegamos a la conclusión, dado que es (un tema) difícil y que estamos en casi un punto muerto en este asunto en particular, de posponer esto para etapas posteriores de la negociación", declaró Araqchí durante una rueda de prensa al margen de la reunión de cancilleres de los BRICS en Nueva Delhi.