Trump dice que trató liberación de Jimmy Lai con Xi pero es un tema "difícil" para Pekín

"Es un asunto difícil. Lo planteé. Es difícil para él", declaró Trump a los periodistas bordo del Air Force One tras abandonar China, al ser preguntado por el editor hongkonés, condenado a 20 años de prisión bajo la polémica Ley de Seguridad Nacional por su papel en las multitudinarias protestas antigubernamentales en la excolonia británica en 2019.

Según Trump, el mandatario chino le aseguró que "va a considerar lo mejor" respecto a este caso, sin más detalles.

Antes de viajar a China, el presidente estadounidense había avanzado que trataría durante la visita la posible liberación de Lai, que tiene 78 años y cuya salud se ha agravado desde que fue encerrado en un centro de máxima seguridad en agosto de 2020.

El de Lai, crítico con el Gobierno chino y fundador de Apple Daily, es el caso más emblemático que ha llegado a los tribunales de la excolonia desde que está vigente la Ley de Seguridad Nacional.

El Tribunal Superior de Hong Kong le condenó en febrero a 20 años de prisión -aunque enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua- por los delitos de conspiración para coludir con potencias foráneas y conspiración para difundir publicaciones sediciosas.

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Los fiscales sostuvieron que Lai articuló desde la redacción y la estructura corporativa de Apple Daily una campaña sostenida para promover sanciones internacionales contra Hong Kong y el Gobierno central chino, cargos que el acusado y su equipo legal siempre rechazaron.

El abogado de Lai, Robert Pang declaró en enero pasado que el magnate sufre hipertensión, diabetes, cataratas, problemas de visión por oclusión venosa y otras dolencias, en tanto la Fiscalía hongkonesa ha defendido la calidad de la atención sanitaria en prisión.

La causa de Jimmy Lai ha suscitado críticas de organizaciones de prensa y derechos humanos y ha provocado la reacción de varios líderes internacionales, entre ellos Trump, quien expresó su "tristeza" cuando se conoció el veredicto de culpabilidad del editor.

Amnistía Internacional (AI) y otras entidades han denunciado que, desde que Pekín impuso su Ley de Seguridad Nacional, la libertad de prensa ha colapsado en Hong Kong, amenazando con socavar el sistema de libertades del que goza la excolonia británica bajo el principio 'Un país, dos sistemas' acordado tras su devolución a China en 1997 y que debía garantizar que la isla pudiera mantener un alto grado de autonomía durante al menos 50 años.