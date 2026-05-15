Tusk garantiza disuasión en flanco oriental tras cancelación de refuerzos estadounidenses

En una rueda de prensa en la Escuela de Agentes de la Guardia Fronteriza cerca de Varsovia, Tusk aseguró hoy que mantiene "contacto constante con el mando de la OTAN y estadounidense" para monitorizar la situación y posibles cambios del despliegue militar estadounidense en Polonia.

Estas declaraciones se producen poco después de saberse que el Pentágono canceló el despliegue previsto de una brigada blindada con 4.000 soldados adicionales en Polonia, una medida que se enmarca en la reciente política de Washington que busca reconfigurar su presencia en Europa y tener más fuerzas en otros escenarios estratégicos.

"He recibido garantías de que estas decisiones tienen un carácter logístico y no afectarán directamente a las capacidades de disuasión ni a nuestra seguridad", declaró Donald Tusk.

Tusk insistió en que "Polonia ha sido, es y será el aliado más estable, leal y eficaz tanto de Estados Unidos como de los demás países de la OTAN".

En declaraciones recientes, tanto el ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak‑Kamysz, como el portavoz Adam Szłapka, han matizado que no habrá una reducción de la presencia militar de Estados Unidos en Polonia con respecto a la actual, sino sólo una "reorganización".

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Szłapka fue tajante al señalar hoy, en una entrevista con la emisora Radio MFZ, que "las tropas estadounidenses en Polonia están y estarán" en territorio polaco, y reiteró que el país sigue siendo "el pilar de la disuasión" aliada en el flanco oriental.

El Pentágono también ha afirmado -en varias ocasiones- que su objetivo a largo plazo es que los aliados europeos asuman la mayor parte de la carga de la defensa convencional y poder reducir el papel militar de Estados Unidos en ese continente.

La salida de 5.000 soldados de Alemania, que anunció el presidente Donald Trump, dejaría las tropas de EE.UU. en Europa en unos 80.000 soldados, según los cálculos del Departamento de Defensa, cifra similar al despliegue previo a la guerra de Ucrania que comenzó en febrero de 2022.

En Europa, la mayor concentración de efectivos estadounidenses se encuentra en territorio alemán, con unos 36.400 militares; seguida por la que está en Reino Unido, con 10.156.

En conjunto, en Europa se reparten 31 bases permanentes de Estados Unidos y diecinueve ubicaciones adicionales con acceso del Departamento de Defensa.