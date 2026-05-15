Ucrania golpea una refinería rusa en Riazán y un radar en la ocupada Mariúpol

La refinería de Riazán procesa al año unos 17 millones de toneladas de crudo y es una de las más grandes de la Federación Rusa.

Parte de los productos derivados del petróleo que salen de esta refinería surten al Ejército ruso, según el Estado Mayor ucraniano.

Los dos objetivos alcanzados en el puerto de Kaspisk son una pequeña embarcación portamisiles y un dragaminas, dice la nota, que informa asimismo de golpes contra depósitos de munición, el radar Mariúpol y otros objetivos militares rusos en los territorios que Rusia ocupa en el este de Ucrania.