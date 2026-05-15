Valentín Díez Morodo: "España y México no se entienden el uno sin el otro"

El empresario valoró el fortalecimiento de los lazos históricos de "amistad" que unen a México y España y cómo Casa de México se ha convertido en un "destino en la vibrante cultura de Madrid".

Con "sincero agradecimiento", consideró que la medalla es un "homenaje compartido a todos aquellos que han hecho posible tender puentes entre México y España".

"Madrid no es sólo una ciudad admirable por su historia y su cultura. Es también un espacio de encuentro, de diálogo y de fraternidad para quienes hemos trabajado desde la Fundación Casa de México en España. Esta ciudad ha sido un lugar donde las ideas se expanden y donde existe colaboración entre nuestras naciones", apuntó.

Recordó a su padre, español como tantos otros que emigraron a México como "parte de una historia que une profundamente a España y México".

"A lo largo de los años hemos tenido el privilegio de acercar lo mejor de México a España, su arte, su gastronomía, su pensamientos y sus tradiciones, pero también hemos buscado proyectar la capacidad de México para innovar, emprender y constituir oportunidades económicas compartidas", explicó sobre la entidad que preside.

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"Con estas iniciativas, hemos trabajado -incidió- para construir puentes permanentes en nuestras sociedades, puentes que acercan no sólo a artistas y creadores, sino también a empresarios, instituciones, jóvenes, académicos y líderes comprometidos con una relación cada vez más cercana entre México y España",

Y esta medalla simboliza precisamente eso: "la fuerza de nuestros lazos, la riqueza de nuestro intercambio cultural y empresarial y la convicción de que, trabajando juntos, podemos construir sociedades más abiertas, más prósperas y más humanas", remató.

El Ayuntamiento de Madrid entregó hoy varias distinciones con motivo de celebrarse la festividad de san Isidro, patrón de la ciudad.