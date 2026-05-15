Zelenski anuncia el final de las labores de desescombro en Kiev tras un ataque ruso

“Los rusos demolieron prácticamente toda una sección del edificio con su misil”, dijo en sus redes sociales Zelenski, que dio las gracias por su trabajo a los rescatistas que han estado buscando víctimas entre los escombros durante más de 24 horas.

“No se puede normalizar a una Rusia así; una Rusia que destruye deliberadamente vidas y esperanzas no puede quedar impune. Se necesita presión”, escribió el presidente ucraniano.

Zelenski dijo que “Ucrania está defendiendo a Europa y al mundo”, evitando que estos actos se extiendan más allá de sus fronteras, y pidió que continúe el apoyo militar para que los ucranianos puedan protegerse con más garantías de los misiles rusos.

Insistió una vez más en la urgencia de que su ejército reciba más municiones y sistemas para derribar misiles balísticos, los más difíciles de contrarrestar del arsenal militar ruso.

También dio las gracias a los países que aportan dinero para que Ucrania pueda comprar misiles antibalísticos a EE. UU., que desde la llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca ha dejado de enviar armamento gratis a Kiev.

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El presidente ucraniano también mostró su agradecimiento a los países que se han unido a lo que llamó “la coalición antibalística”.

Zelenski busca acelerar los esfuerzos europeos para producir en el continente misiles capaces de derribar misiles balísticos y dejar de depender de EE. UU. en este campo.