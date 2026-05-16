Acaban las actuaciones de la final de Eurovisión, a la espera del voto

La 70 edición del Festival de la Canción estuvo marcado por el boicot de cinco países (España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia), por la presencia de Israel, a la que critican por su actuación militar en Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La final de hoy arrancó con la canción de Dinamarca (Søren Torpegaard Lund, con 'Før vi går hjem'), una de las actuaciones mejor valoradas según las proyecciones de las casas de apuestas, que sin embargo ponen a Finlandia como gran favorita para el título.

Especial atención estaba puesta en la actuación del israelí Noam Bettan, con 'Michelle', durante la que no se produjo ningún tipo de abucheos o gritos de protesta en el pabellón 'Wiener Stadthalle' con unos 10.000 espectadores.

Tampoco en la gran zona de fans en la plaza del Ayuntamiento de Viena, que estaba llena con decenas de miles de personas, hubo incidentes o expresiones de rechazo.

Los dos grandes favoritos de la noche, Finlandia (Linda Lampenius y Pete Parkkonen, con 'Liekinheitin') y Australia (Delta Goodrem, con Eclipse), actuaron en la parte media de los 25 participantes.

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Las dos actuaciones causaron grandes ovaciones del público y también en la sala de prensa, donde cientos de periodistas de todo el mundo siguieron el principal festival de música del mundo.

También las actuaciones de Grecia (Akylas, con 'Ferto'), Italia (Sal Da Vinci, con 'Per sempre sì') y Bulgaria (Dara, con 'Bangaranga') y de Moldavai (Satochi, con Viva Moldavia) hicieron vibrar el pabellón.

El sistema de votación, que también fue objeto de críticas en el pasado, ha sido cambiado este año para que cada televidente sólo pueda votar diez veces por cada dispositivo móvil, y no las veinte habituales hasta ahora.

El diario estadounidense New York Times publicó esta semana una investigación que apunta a que una campaña del Gobierno israelí y el sistema de los 20 votos inclinaron en el pasado el resultado de forma que los representantes israelíes arrasaran en el televoto, incluso en países como España, tradicionalmente muy crítico con Israel.

Tras el cierre de las actuaciones, el voto de esta final - abierto nada más comenzar la primera actuación- permanecerá abierto otros 40 minutos.

El recuento del voto del público se combina con el de los jurados profesionales nacionales, que será presentada uno por uno por los países participantes, incluyendo aquellos 10 que quedaron eliminados en las semifinales del martes y jueves.

Radiotelevisión española (RTVE) no retransmitió este sábado el Festival, por lo que los españoles que querían seguirlo debían hacerlo en el canal de YouTube de Eurovisión.

Eso sí, España pudo votar dentro del grupo 'resto del mundo', que cuenta en el cómputo final como un país más.