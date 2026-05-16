Acusan de homicidio involuntario a conductor ebrio que mató a dos personas en Nueva York

El detenido, Elvin Suárez, también está acusado de agresión y de conducir bajo los efectos del alcohol, según unas declaraciones del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) citadas por medios locales.

El accidente ocurrió alrededor de las 18:00 hora local (22:00 GMT) en el barrio de Morningside Heights, en Manhattan, de acuerdo con The New York Times.

Según el rotativo, Suárez chocó su coche, un Mercedes-Benz, contra otros dos vehículos que estaban aparcados en la calle, tras lo que invadió un carril para bicicletas, colisionó con una furgoneta que conducía un hombre de 51 años y terminó arrollando a un grupo de personas sentadas en la acera.

El accidente dejó dos víctimas mortales: Jason Negron, de 46 años, y Michael Saint-Hilaire, de 35, mientras que tres hombres, incluido el conductor de la furgoneta, quedaron heridos y fueron hospitalizados. Los tres se encuentran estables.

The New York Post, que cita a una fuente del Departamento de Policía, informa de que Suárez dio positivo por alcohol en sangre con una tasa de 0,1, por encima del límite legal permitido para conducir, de 0,08.