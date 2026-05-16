Bardem, estrella aclamada en la alfombra roja de Cannes, donde presenta 'El ser querido'

Bardem, con clásico esmoquin, se acercó a los fans que esperaban a la entrada de la alfombra y tuvo que volver una segunda vez ante la insistencia de quienes pedían hacerse foto con él.

Ya en la alfombra, posó con Victoria Luengo, la coprotagonista del filme, con un vestido negro con escote de plumas.

Y con el resto del equipo: el director, Rodrigo Sorogoyen; la guionista, Isabel Peña, y los actores Raúl Arévalo y Marina Fois, que forman parte del reparto del filme.

Victoria Luengo participa además en otra de las tres películas a competición en Cannes, 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, que llegará el miércoles y en la que igualmente trabaja el argentino Leonardo Sbaraglia, que asistió hoy a la proyección de 'El ser querido'.

El ministro español de Cultura, Ernest Urtasun, apoyó el filme de Sorogoyen con su asistencia al pase de gala, al igual que Juan Antonio Bayona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

A su entrada al imponente Gran Teatro Lumière, el equipo español fue recibido con una gran ovación.

Antes de su llegada, por la alfombra se pudo ver a la familia del gran Vittorio de Sica, cuya figura es objetivo de un documental presentado hoy en Cannes, al igual que el exfutbolista francés Eric Cantona, también con otro documental sobre su carrera, además de participar en el filme 'Les matins merveilleux', proyectado fuera de competición.

El veterano cineasta francés Claude Lelouch, el alemán Wim Wenders o la Premio Nobel de Literatura 2022, la francesa Annie Ernaux, cuya novela 'Mémoire de fille' ha sido llevada al cine por Judith Godrèche, que participa con su filme en la sección Una cierta mirada, fueron otros de los rostros que se pudieron ver hoy en el festival.