Detienen a seis adolescentes por la violación colectiva de una joven en Río de Janeiro

Los agentes aún buscan a otros dos menores implicados en la agresión, según señaló la Policía Civil de Río en un comunicado.

De acuerdo con las autoridades, la violación tuvo lugar a finales de abril, cuando los ocho adolescentes bajo sospecha abusaron de la joven "tras una emboscada orquestada por su entonces novio".

El asalto sexual fue grabado y difundido en las redes sociales, de acuerdo con la Policía de Río.

La madre de la víctima, al enterarse de lo sucedido, acudió a una sede de la Comisaría Especial de Atención a la Mujer la noche del miércoles junto a su hija.

Allí, la joven relató lo sucedido en su declaración y, algunas horas después, la Policía ya tenía identificados a los ocho menores implicados. Los primeros arrestos se produjeron el viernes.

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Este caso llega poco después de otro parecido ocurrido el pasado 21 de abril en São Paulo y que terminó con la detención de cuatro adolescentes y un adulto acusados de violar a dos menores de 7 y 10 años, respectivamente, de dos familias diferentes.

Como en el suceso de Río de Janeiro, la violación fue grabada y difundida en las redes sociales.

Según la comisaría encargada del caso, fue la hermana de una de las víctimas la que identificó al menor en un vídeo que circulaba en las redes sociales.