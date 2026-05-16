Ecuador incauta 82 kilogramos de cocaína ocultos en un contenedor con destino a Alemania

La operación tuvo lugar en el puerto de Posorja, ubicado en el Golfo de Guayaquil, en la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la actividad del crimen organizado.

Tras las investigaciones y allanamientos posteriores, los agentes detuvieron a dos personas, Arcángel O. S. y Peggi S. P.

El ministro detalló que en el operativo se encontraron 83 bloques de cocaína, equivalentes a unas 821.700 dosis, con un valor estimado de 3,8 millones de dólares en el mercado europeo.

Entre las evidencias recolectadas constan el contenedor contaminado y un teléfono móvil, que quedaron bajo custodia para las investigaciones correspondientes.

El pasado viernes también se incautaron, en el mismo puerto de Posorja, dos toneladas de droga impregnadas en cartones en los que se guardaba piña de exportación con destino a Países Bajos.

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El Gobierno inició en abril la construcción de una estación naval en Posorja, a pocos kilómetros del puerto de aguas profundas, con el objetivo de fortalecer las operaciones contra el narcotráfico en el Golfo de Guayaquil, una zona disputada por grupos criminales que buscan nuevas formas de introducir droga en buques que salen de los puertos de la ciudad más poblada del país hacia Europa y Estados Unidos.

En 2025, las fuerzas de seguridad decomisaron 227,1 toneladas de droga, principalmente cocaína, en todo el país, 67 toneladas menos de las que se reportaron en 2024, cuando se contabilizó una cifra récord de 294,61, toneladas de acuerdo con datos oficiales.