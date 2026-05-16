Eurovisión niega que haya planes de un retorno de Rusia al Festival tras críticas de RTVE

"Déjeme ser muy claro: No hay conversaciones en marcha sobre el retorno del ente ruso a Eurovisión. No hay planes de que eso vaya a pasar", aseguró Green a preguntas de EFE durante una rueda de prensa horas antes de la gran final del certamen en Viena.

Al final del acto, Green insistió en negar que haya planteado esa opción y calificó de "basura" esa información.

El presidente de Radiotelevisión Española (RTVE), José Pablo López, había previamente tildado de "insulto flagrante a los valores europeos" la posibilidad del retorno de Rusia.

El director de Eurovisión se refirió a las palabras de López asegurando: "Me temo que mi gran amigo ha estado leyendo cosas un tanto malinterpretadas en la prensa".

En un mensaje en la red social X, López dijo que Green solo pretendía "justificar su doble rasero con Israel", en alusión que a este país no ha sido expulsado del certamen por su intensa campaña militar en la franja palestina de Gaza, considerada por algunos países e instituciones un "genocidio".

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"Confiemos en que la Unión Europea de Radiodifusión (UER) rechace formalmente estas declaraciones, que destruyen la imagen del concurso y dificultan el regreso de España. Es hora de un tiempo nuevo", concluye el presidente de RTVE en ese mensaje en la red social.

La Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del festival de Eurovisión, decidió dejar fuera de la competición de 2022 a Rusia tras la invasión a Ucrania por parte de este país.

En un vídeo difundido este sábado por el canal de YouTube 'Apostrophe Campaigns', se escucha a Green argumentar que el ente público ruso fue excluido de Eurovisión al no ser capaz de demostrar que no era un instrumento de propaganda del Gobierno y porque había un consenso general contra su presencia en la UER.

Preguntado sobre si Rusia podría volver si el ente cumpliera las normas, Green se limitó a decir que era "teóricamente" posible, pero negó que hubiera ningún movimiento en ese sentido.

Green hizo esas declaraciones en relación a la polémica por la presencia de Israel en el certamen, que ha motivado la ausencia de España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia, al considerar que los ataques del Ejército israelí a la población civil en Gaza deberían provocar su expulsión.