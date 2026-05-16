Investigan el asesinato a tiros de un empresario colombiano en la ciudad de Belém (Brasil)

La víctima, identificada como Iván Adel Gois de Los Ríos, fue interceptada por sospechosos armados y recibió al menos diez disparos mientras se trasladaba en un vehículo por el barrio de Umarizal, uno de los más cotizados de Belém, la capital del estado brasileño de Pará.

Los agresores, que se encuentran en paradero desconocido, huyeron tras abrir fuego y no se llevaron ningún objeto de valor, de acuerdo con las autoridades brasileñas, que trabajan con la posibilidad de que se trate de una ejecución.

La Policía Civil de Pará abrió una investigación para esclarecer el homicidio e informó en una nota que ya solicitó los primeros peritajes y que tomará declaración a los testigos del crimen.

Según la prensa local, Adel Gois, que vivía en Pará desde hace algunos años, era dueño de una empresa de transporte y, en abril pasado, denunció en la comisaría la desaparición de una de sus aeronaves y del piloto de esta, del que no se sabe nada desde marzo.