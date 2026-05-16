La Unión Africana expresa su preocupación por la falta de consenso político en Somalia

“La Comisión advierte contra el afianzamiento de posiciones divergentes e insta a todos los actores políticos a que retomen sin demora su compromiso con un diálogo político inclusivo y sustantivo mediante la negociación genuina, el compromiso mutuo y el estricto respeto al orden constitucional”, indicó la UA en un comunicado.

Pese a la falta de acuerdo, la UA elogió la disposición tanto del Gobierno, encabezado por el presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, como de la oposición para "entablar un diálogo directo e inclusivo en aras del interés superior de Somalia y del pueblo somalí".

Asimismo, la Comisión reafirmó su "firme compromiso con la plena aplicación de su mandato en Somalia", el cual ejerce sobre el terreno en coordinación con las autoridades locales mediante la Misión del Consejo de Paz y Seguridad de la UA en el país (AUSOM).

En el documento, el bloque panafricano aplaudió la continua labor de facilitación que desempeñan tanto las Naciones Unidas (ONU) como la propia Unión Africana y sus socios bilaterales en la región.

Finalmente, el organismo alentó a mantener un "compromiso diplomático internacional sostenido y coordinado con el fin de conciliar las diferencias políticas existentes en Somalia" y garantizar la estabilidad institucional en el Cuerno de África.

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La tensión política aumentó en Somalia tras el anuncio de Mohamud de que extenderá su mandato hasta el 15 de mayo de 2027, una postura rechazada por la oposición, que consideró su periodo constitucional finalizado.

Durante las celebraciones del Día Nacional de la Juventud Somalí el viernes, el mandatario insistió en que las enmiendas aprobadas en marzo son jurídicamente vinculantes y declaró que a su gobierno le queda un año más de mandato.

La disputa se centra en el modelo electoral. Según la Constitución provisional de Somalia de 2012, el mandato presidencial de cuatro años expiraba este viernes, pero las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento en marzo extendieron el mandato presidencial a cinco años.

La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia -un país dividido en diferentes administraciones regionales con una alta autonomía- y es vista por los líderes de la oposición como una usurpación ilegal del poder.

El país vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al territorio sin un gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.