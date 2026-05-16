Mariel Hemingway propone volver a la naturaleza para mejorar la salud mental

Lo propone como terapia para las adicciones y enfermedades mentales que empañaron el legado familiar de su abuelo, el nobel de Literatura Ernest Hemingway.

"Vivimos bombardeados con sobreinformación, conocemos lo que ocurre en los confines del mundo casi en el mismo momento en el que está pasando y eso no es bueno para la salud mental", dice en declaraciones a EFE en un viaje para participar en actos de la Fundación Robert F. Kennedy Human Rights España.

Después de tres decenios en el cine, Hemingway (California, 1961) ha escrito tres libros sobre desarrollo personal y ha protagonizado el documental 'Running from crazy' (2013), que habla sobre su vida y su lucha contra la enfermedad mental.

Sus padres, Jack Hemingway y Byra Louise Whittlesey, eran alcohólicos; su hermana, la modelo y actriz Margaux Hemingway era adicta a las drogas, y su abuelo y otros seis miembros de la familia se suicidaron.

Critica la dependencia que crean las pantallas de los sistemas de comunicación digital y la forma de vida urbana, al considerar que "atentan contra el bienestar personal". Y aconseja desconectar de los teléfonos móviles.

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"Estamos conectados siempre, debemos desconectar porque el teléfono móvil nos aleja de nosotros mismos y nos impide abrir nuestros espíritus", argumenta.

La vida urbana, que promociona "el éxito personal a cualquier precio en una carrera contra nosotros mismos", es otro de los factores que contribuyen a la insatisfacción y a las depresiones, añade.

"La ciudad deprime -prosigue-, es gris y nos aleja de lo que somos, todo es artificial y lo artificial deprime".

Como animales que son, los seres humanos tienen que estar "al aire libre, salir a los parques -opina-, caminar descalzos sobre la tierra para recuperar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu".

El estilo de vida en las urbes está enfrentado con lo que son las personas, porque, según ella, necesitamos hacer meditación para aproximarnos al equilibrio personal "en un medio hostil como las grandes ciudades saturadas de cemento".

Por su experiencia vital concluye que las adicciones y las enfermedades mentales tienen componentes genéticos, medioambientales y culturales, aunque es difícil determinar cuánto hay de cada uno de ellos en cada caso.

Y asegura que las adicciones "tiene un componente genético mayor que las enfermedades mentales y se pueden superar con mayor facilidad siempre que quien las padece tenga voluntad" de ello.

En conclusión, recomienda tomarse la vida con más calma, disfrutar de las excursiones al aire libre, hacer ejercicio, meditar y dormir las horas necesarias.