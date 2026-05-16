Más de 4.200 detenidos en Perú en tres meses por dejar de pagar una pensión de alimentos

Un reporte estadístico difundido por el organismo señaló que, en total, fueron 4.206 las personas arrestadas por este delito penal en todo el país, 449 de ellas en la región sureña de Ica.

En el registro de mayor cantidad de casos siguieron la norteña Lambayeque, con 344; la zona de Lima centro, con 332; la sureña Arequipa, con 307; y la norteña Cajamarca, con 305 casos.

El reporte agregó que el 72,6 % de los detenidos tienen entre 28 y 47 años de edad, y que el grupo con más arrestados fue el de 38 a 47 años, con un total de 1.564 personas.

La Fiscalía precisó que esta información se basa en las cifras de detenidos por la Policía Nacional del Perú (PNP), pero no en el total de casos que presuntamente han cometido este delito.

La omisión de asistencia familiar puede llevar a la cárcel al imputado, con condenas máximas de 3 a 4 años de prisión y jornadas de servicios comunitarios, así como su inclusión en el Registro de deudores alimentarios morosos (Redam).

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Las personas incluidas en el Redam son reportadas a las centrales de riesgo financiero, no pueden recibir créditos o préstamos bancarios, son impedidas de trabajar para el Estado y no pueden ser candidatos a cargos de elección popular.