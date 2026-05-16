Muere civil ruso tras ataque de dron ucraniano en región fronteriza de Bélgorod

"Un dron atacó un automóvil en la localidad de Krásnaya Yáruga. El hombre falleció en el lugar a causa de las heridas antes de la llegada de la ambulancia", indicaron en Telegram.

Las autoridades locales expresaron sus "más sentidas condolencias" a los familiares y allegados de la víctima, e indicaron que el vehículo resultó destruido a consecuencia del ataque.

La región fronteriza rusa de Bélgorod es uno de los territorios rusos más afectados por la guerra al ser un blanco permanente de ataques de drones de corto alcance y la artillería ucraniana.

El número de los fallecidos en la región de Bélgorod desde el inicio de 2026 se acerca a las 80 personas.