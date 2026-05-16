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16 de mayo de 2026 a la - 12:51

Operativo conjunto Nigeria-EE.UU. abate a líder del grupo Estado Islámico

Imagen ilustrativa.
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WASHINGTON. Un operativo conjunto entre Estados Unidos y Nigeria abatió a un líder del grupo terrorista Estado Islámico (EI), que se escondía en África, según los servicios de inteligencia. El país africano vive azotado por la violencia yihadista.

Por AFP

El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de los grupos yihadistas y a la de bandas criminales, llamadas localmente “bandidos”, que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con fines de extorsión.

“Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo”, afirmó el viernes el presidente estadounidense Donald Trump.

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En su red Truth Social, Trump dijo que “el terrorista más activo del mundo” fue eliminado en “una misión meticulosamente planificada y muy compleja” y siguiendo sus órdenes.

Nacido en 1982, Abu Bilal al Minuki era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

Captura de pantalla de un mensaje en la cuenta de Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que afirma este viernes que, en una "misión muy compleja y meticulosamente planificada" entre las Fuerzas Armadas de EE.UU. y las de Nigeria, se logró eliminar en ese país africano a Abu-Bilal al-Minuki, el "terrorista más activo del planeta" y segundo al mando del Estado Islámico (EI).
Captura de pantalla de un mensaje en la cuenta de Truth Social @realDonaldTrump del presidente de EE.UU., Donald Trump, en el que afirma este viernes que, en una "misión muy compleja y meticulosamente planificada" entre las Fuerzas Armadas de EE.UU. y las de Nigeria, se logró eliminar en ese país africano a Abu-Bilal al-Minuki, el "terrorista más activo del planeta" y segundo al mando del Estado Islámico (EI).

El ejército nigeriano describió a Abu Bilal al Minuki como un “alto cargo del Estado Islámico y uno de los terroristas más activos del mundo”.