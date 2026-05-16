Operativo conjunto Nigeria-EE.UU. abate a líder del grupo Estado Islámico

El norte de Nigeria, el país más poblado de África, se enfrenta a la violencia de los grupos yihadistas y a la de bandas criminales, llamadas localmente “bandidos”, que llevan a cabo con frecuencia ataques contra aldeas y secuestros masivos con fines de extorsión.

“Abu Bilal al Minuki, segundo al mando del EI en todo el mundo, pensó que podía esconderse en África, pero no sabía que teníamos fuentes que nos mantenían informados de lo que estaba haciendo”, afirmó el viernes el presidente estadounidense Donald Trump.

Lea más: Nigeria celebra el operativo con EEUU que eliminó al número dos global del Estado Islámico

En su red Truth Social, Trump dijo que “el terrorista más activo del mundo” fue eliminado en “una misión meticulosamente planificada y muy compleja” y siguiendo sus órdenes.

Nacido en 1982, Abu Bilal al Minuki era originario del estado de Borno, en el noreste de Nigeria.

El ejército nigeriano describió a Abu Bilal al Minuki como un “alto cargo del Estado Islámico y uno de los terroristas más activos del mundo”.