Presentadores de la televisión estatal iraní aparecen con kaláshnikovs y enseñan su uso

Los vídeos difundidos muestran a al menos tres conductores de diversos programas emitidos el viernes por la televisión de la República Islámica con armas ligeras, ofreciendo demostraciones sobre su manejo, incluida la instrucción sobre cómo montar y desmontar un kaláshnikov.

En una de las emisiones más difundidas, la presentadora Mobina Nasiri apareció en directo en el canal 3 sosteniendo un kaláshnikov, mientras que Hosein Hoseini apareció en el canal Ofogh junto a un militar que le daba instrucciones sobre cómo utilizar este fusil e incluso realizó disparos dentro del estudio.

En el canal 1 también se emitió otro segmento dedicado a explicar cómo desmontar y volver a montar el arma.

Durante estos programas, algunos presentadores afirmaron que, si fuera necesario, se unirían a la guerra.

Las imágenes fueron ampliamente compartidas por usuarios en redes sociales, donde generaron numerosas reacciones.

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Algunos internautas interpretaron estas emisiones como una señal de movilización de fuerzas en un contexto bélico y una muestra de preparación ante una posible escalada del conflicto.