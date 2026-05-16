Prisión preventiva para tres policías por vender condecoraciones falsas en Ecuador

Para los otros dos arrestados dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas dos veces por semana. A todos se les investiga por un delito de asociación ilícita.

La Fiscalía informó este viernes de que los sospechosos fueron capturados en un operativo que incluyó seis allanamientos en las provincias andinas de Pichincha (cuya capital es Quito), Cotopaxi y Loja.

Según las investigaciones, que se iniciaron en enero pasado por el presunto delito de asociación ilícita, estas personas supuestamente ofrecían "condecoraciones y reconocimientos institucionales mediante el uso de firmas y sellos falsificados, a cambio de montos que oscilaban entre los 100 y 200 dólares".

En los registros se decomisaron ocho teléfonos móviles, un dispositivo electrónico y once certificados emitidos por la Asamblea Nacional (Parlamento) y otras entidades públicas, que eran utilizados por otros uniformados para lograr ascensos.

El Ministerio Público señaló que esta supuesta red integrada por policías habría estado ofreciendo estos documentos con la firma del fiscal general, Carlos Alarcón, por lo que aclaró que la autoridad "no ha suscrito, autorizado ni otorgado condecoración alguna desde que asumió sus funciones", en noviembre pasado.

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La institución agregó que "continúa ejecutando diligencias investigativas a fin de que este presunto delito no quede en la impunidad".