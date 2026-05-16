Un conductor arrolla a una docena de peatones en Módena, norte de Italia

Según las primeras reconstrucciones, el coche, que circulaba a gran velocidad por las calles del centro de la ciudad atropelló a varios peatones en Largo Porta Bologna y luego se estrelló contra el escaparate de una tienda.

Al salir del coche intento apuñalar a una persona que le intentaba detener y que finalmente logró hacerlo mientras llegaba la policía, informaron los medios locales.

Según dichos medios, el conductor es un ciudadano italiano de segunda generación de 31 años, (con familia de origen marroquí), nacido en la localidad de Seriate, en la provincia de Bérgamo, pero residente en Módena.

"Necesitamos comprender la naturaleza del suceso, pero es un acto trágico. Estoy profundamente consternado. Sea cual sea su naturaleza, es un hecho muy grave. Si se tratara de un atentado, sería aún más grave", afirmó el alcalde de Módena, Massimo Mezzetti, quien acudió al lugar de los hechos inmediatamente después del suceso.

Entre los heridos hay dos que se encuentran muy graves, sobre todo una mujer en estado crítico que fue atropellada. "Tiene las piernas destrozadas", explicó el alcalde.