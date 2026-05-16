Un sismo de magnitud 6 en Antigua y Barbuda sacude a varios países del Caribe

Asimismo, el Centro de Alerta de Tsunami del Pacífico (PTWC, por sus siglas en inglés) apuntó que el terremoto registrado sacudió a las Islas de Sotavento a las 10:50 (14:50 GMT) de la mañana y no existe peligro de tsunami para Puerto Rico ni las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Por su parte, la Red Sísmica de Puerto Rico (RSPR) precisó que el movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 161,97 kilómetros al noreste de Montserrat, a unos 182,77 kilómetros al este-noreste de la isla de Nieves, ocurrió a una profundidad de 30 kilómetros, sin que se produjeran daños.

El sismo se sintió en Islas Vírgenes Británicas, Dominica, San Martín, Guadalupe, Martinica, Montserrat, Puerto Rico, San Cristóbal y Nieves, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Venezuela, Caribe Neerlandés, San Bartolomé, Antigua y Barbuda y Anguilla.

Puerto Rico se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo, en el borde convergente de dos placas tectónicas: la del Caribe y la de América del Norte, que al colisionar provocan los temblores.

Los sismos son habituales en el archipiélago, que registró fuertes terremotos en enero de 2020 que causaron daños devastadores en el sur de Puerto Rico.