Condenan en Perú a 8 años de prisión a hombre que amenazó a un fiscal por redes sociales

La sentencia fue conseguida por la Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Ica y Cañete contra un hombre identificado Anthony Bazán, precisó una nota oficial.

Según la investigación, realizada la fiscal Anyela Salazar, Bazán "realizó actos de intimidación" mediante amenazas de muerte en la red social Facebook para exigir la renuncia de un fiscal provincial de Ica.

La acusación señaló que el hombre "utilizó material audiovisual y aplicaciones de edición" para alterar su voz.

Durante el juicio, se comprobó, además, que el sentenciado creó un perfil falso "y buscó intimidar al representante del Ministerio Público con el objetivo de impedir sus labores".

La Físcalía agregó que al sentenciado se le impuso, además, la obligación de pagar 5.000 soles (1.457 dólares) de reparación civil al agraviado y 2.000 soles (583 dólares) a favor del Estado.

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"La sentencia obtenida significa un precedente relevante en la protección de los operadores de justicia, ya que son considerados defensores de derechos humanos", remarcó el Ministerio Público antes de rechazar "todo acto de violencia, intimidación o amenaza dirigida contra fiscales en el ejercicio de sus funciones".