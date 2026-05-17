El cacique Raoni, hospitalizado de nuevo por problemas respiratorios en Brasil

El líder de la etnia kayapó, de 94 años, ya estuvo ingresado la semana pasada para tratar un cuadro gastrointestinal y llegó a recibir el alta, pero el martes pasado se empezó a encontrar mal y el jueves regresó al Hospital Dois Pinheiros, en Sinop, estado de Mato Grosso.

El sábado, como "medida preventiva", fue trasladado a una unidad de cuidados intensivos (UCI), donde permanecía "estable" este domingo, sin presentar "complicaciones en las últimas horas".

Según los médicos, Raoni Metuktire padece múltiples dolencias preexistentes, entre ellas una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, además de una cardiopatía con marcapasos implantado e insuficiencia cardíaca.

Durante este segundo ingreso en menos de un mes, empeoró su condición respiratoria como consecuencia del trastorno pulmonar que ya sufre.

En este sentido, pasó a estar bajo cuidados intensivos por su edad avanzada y "fragilidad clínica", según el reporte del hospital.

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Raoni tuvo un importante papel en el reconocimiento de los derechos indígenas en la Constitución brasileña de 1988 y abandera desde hace décadas la lucha en defensa de la Amazonía, el mayor bosque tropical del planeta, amenazado por la minería, el narcotráfico y la tala ilegal.

Su lucha ganó repercusión internacional en 1978 tras la exhibición en el Festival de Cannes de un documental sobre su vida y su fama aumentó aún más en 1989 cuando visitó 17 países acompañando una gira internacional del músico inglés Sting.

Desde entonces, su trabajo ha sido reconocido por diferentes autoridades e instituciones internacionales, incluida la propia ONU.