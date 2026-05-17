El festival de oración de Washington proyecta vídeo de Trump recitando un pasaje bíblico

Este mismo video de Trump ya se había proyectado durante un evento religioso que tuvo lugar en abril en la capital estadounidense, en el que durante varios días se leyó la Biblia completa, del Génesis al Apocalipsis.

En el vídeo, que hoy se proyectó en las pantallas del evento "Rededicando el 250 aniversario: un Jubileo Nacional de Oración, Alabanza y Acción de Gracias", el líder republicano recita el pasaje 2 Crónicas 7:11-22, donde Dios se le aparece al rey Salomón después de que este construya un templo en su honor.

Trump, vestido con un traje de chaqueta azul y una corbata burdeos y reposando sus manos sobre un ejemplar de la Biblia colocado en la mesa del Despacho Oval, recita un breve texto del pasaje, en el que se hace referencia a Israel.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha impulsado medidas para reforzar la idea de un origen cristiano de Estados Unidos, creó una Oficina de Fe en la Casa Blanca y firmó una orden ejecutiva para erradicar el supuesto "sesgo anticristiano" que, según él, existía en el Gobierno federal.

El evento de hoy forma parte de una serie de actos que conmemoran el 250 aniversario de Estados Unidos, que se celebra el próximo 4 de julio.

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La organización ha contado con apoyo de fondos públicos y donaciones privadas, lo que ha abierto un debate en la sociedad estadounidense sobre los límites entre política y religión.

En el acto también participó el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que pronunció un discurso en el que se dirigió directamente a Dios.

"El 4 de julio de 1776, diste a 56 patriotas el valor y la convicción de firmar sus nombres en la Declaración de Independencia, formando trece colonias distantes y dispares en una nueva nación, que llegaría a ser, por tu misericordia y gracia, la más libre y exitosa", expresó.

El republicano también se refirió al contexto histórico actual, asegurando que, en los últimos años, han proliferado "ideologías siniestras" que han "sembrado confusión y discordia entre nuestro pueblo".

"Estas voces insisten a los jóvenes e impresionables que nuestra historia, la historia estadounidense, es una de opresión, hipocresía y fracaso, y que solo puede entenderse a través del lente de nuestros pecados", subrayó.

Está previsto que en el acto también intervengan otras figuras de la Administración Trump como el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth.