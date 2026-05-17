El Kospi surcoreano se hunde más de 3 % ante posible paro en Samsung y tensión en Irán

Tras los primeros veinte minutos de operaciones, el indicador perdía un 3,07 %, o 229,85 puntos, hasta las 7.263,33 unidades. En la sesión anterior, el Kospi se desplomó un 5,68 %.

Unos minutos antes, el Kospi alcanzó a caer más del 5 %, lo que provocó que el operador de la Bolsa surcoreana activara un 'sidecar' de venta, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos.

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, descendía alrededor de 3,3 %, o unos 37,24 puntos, hasta aproximadamente 1.092,48 enteros.

La caída del parqué surcoreano se produce en medio de negociaciones de última hora entre Samsung Electronics (la empresa de mayor capitalización) y su principal sindicato, que comenzaría un paro sin precedentes este jueves, en caso de no llegar a un acuerdo.

También sucede en medio de incertidumbres por el conflicto en Oriente Medio, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera la víspera que a Irán se le acaba el tiempo para llegar a un pacto y amenazara con más ataques.

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El fabricante de chips Samsung Electronics bajaba casi un 1 %, después de desplomarse más de 8 % en la sesión previa. Su principal rival, SK hynix, perdía alrededor de 3 %.

El fabricante de vehículos Hyundai Motor reportaba una considerable caída de casi 6 %, mientras que su empresa hermana Kia hacía lo propio tropezando aproximadamente un 3,5 %.