Gobierno de Paraguay condena "enérgicamente" ataque a una planta nuclear emiratí

"Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo y el Gobierno emiratí", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay en la red social X.

Asimismo, reiteró "la necesidad de proteger las instalaciones nucleares" y promover el respeto al derecho internacional y la estabilidad del golfo Pérsico, una región que ha afrontado represalias de Irán tras el estallido de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero.

El Ministerio de Defensa emiratí anunció este domingo que hizo frente a tres drones -hasta el momento, de origen desconocido- que entraron en su territorio, dos de los cuales fueron interceptados y un tercero que impactó en un generador eléctrico fuera del perímetro de la central nuclear de Barakah.

El ataque con dron a la central de Barakah, en la región meridional de Al Dhafra, desató un incendio "fuera del perímetro interior" de las instalaciones, sin que haya ocasionado problemas de seguridad, informó la oficina de medios de Abu Dabi.

Tras el inicio del conflicto, Irán respondió con ataques de represalia contra Israel y los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) -compuesto por Emiratos, Arabia Saudí, Catar, Baréin, Kuwait y Omán-, y con el bloqueo del estrecho de Ormuz, esencial para estos países petroleros para poder exportar sus recursos.

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Sin embargo, Emiratos fue el país más castigado por Irán, incluso más que Israel, y las tensiones entre Abu Dabi y Teherán han aumentado hasta niveles sin precedentes tras el estallido de la guerra.