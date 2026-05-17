Guyana solicita a las Fuerzas Armadas mantener "orden interno" para defender el Esequibo

Como parte de las actividades de este fin de semana para celebrar el sexagésimo aniversario de la independencia de Guyana, el mandatario afirmó que la ciudadanía debe respaldar a las Fuerzas Armadas en el cumplimiento de esas funciones o Guyana corre el riesgo de mostrar división ante sus "enemigos".

"No dejemos nunca que nuestros adversarios vean división y desunión, porque una casa dividida no necesita ser invadida. Simplemente se derrumba", aseveró Ali, ataviado con vestimenta militar, un mapa y la bandera de Guyana.

Estas declaraciones se producen después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, asistiera el miércoles a la CIJ en La Haya para defender personalmente los "derechos" de la nación suramericana.

La mandataria calificó de "absurdo antijurídico" el caso territorial que enfrenta a Guyana y Caracas ante el alto tribunal de Naciones Unidas, al tiempo que señaló que "ninguna sentencia de esta Corte" brindará una "solución definitiva aceptable para ambas partes".

Por su parte, Guyana espera la decisión de la CIJ sobre su caso relativo a la validez del laudo sobre la frontera terrestre con Venezuela, y Ali se mostró optimista y afirmó que el fallo pondría fin a décadas de agresiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

"Nuestra integridad territorial ya ha sido amenazada anteriormente. Nunca volverá a serlo, ni con palabras ni con la amenaza de incursiones y presiones disfrazadas de diplomacia", sostuvo el presidente guyanés.

La región del Esequibo es actualmente administrada por Guyana y representa cerca de dos tercios de su actual territorio, pero Caracas lo reclama argumentando que forma parte de su soberanía desde la época de la colonia.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que declare la "validez jurídica y el efecto vinculante" del laudo de 1899, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.

Venezuela comunicó en junio de 2018 que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia sobre el caso.

En diciembre de 2020, la Corte concluyó que sí era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del desacuerdo territorial. Después, en abril de 2023, rechazó una objeción preliminar presentada por Caracas y confirmó que podía examinar el fondo del caso.

Guyana obtuvo la independencia de Gran Bretaña el 26 de mayo de 1966.

"A ustedes les digo que han mantenido viva la promesa de 1966. Se han asegurado de que la independencia no sea algo simbólico, sino una realidad vivida", sentenció Ali.