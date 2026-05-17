Izquierdista Cepeda promete reformas para ampliar derechos de población LGTBI en Colombia

"El próximo 31 de mayo, la comunidad LGBTIQ+ ha de estar al lado de nosotros y del lado correcto de la historia", afirmó Cepeda en un encuentro organizado por el Pacto Histórico y la coalición Alianza por la Vida, en el que también defendió la continuidad del proyecto político del presidente, Gustavo Petro, a dos semanas de la primera vuelta presidencial.

Durante su intervención, el candidato de izquierda aseguró que en Colombia persisten los crímenes de odio contra personas de sexualidad diversa y sostuvo que el país "no será una sociedad democrática" mientras continúe la violencia y discriminación contra esa población.

Cepeda afirmó que en el país "se siguen practicando los crímenes de odio" y señaló que el año pasado fueron asesinadas más de 400 personas LGTBIQ+, aunque no citó la fuente de esa cifra.

El aspirante presidencial también criticó a la derecha colombiana, especialmente al uribismo, corriente política a la que acusó de promover discursos homófobos, "terapias de conversión" y exclusión social.

"En Colombia esa ideología es el uribismo", manifestó Cepeda, quien aseguró que sectores de extrema derecha buscan "disimular su naturaleza homófoba, misógina, agresiva y retrógrada".

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Asimismo, cuestionó a la derechista Paloma Valencia, candidata del partido Centro Democrático, que según dijo representa "lo más hostil a la libertad y a la igualdad en la sociedad colombiana", pese a que el compañero de fórmula de la aspirante uribista es Juan Daniel Oviedo, un economista abiertamente homosexual.

El candidato, que puntea en la intención de voto en las encuestas, también defendió los avances del Gobierno de Petro en esta materia.

Durante el acto, Cepeda se presentó como continuador del actual Gobierno y pidió apoyo para lograr un "segundo gobierno progresista", al tiempo que aseguró que ganará las elecciones "en primera vuelta".

El acto coincidió con la conmemoración del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, celebrado cada 17 de mayo desde 2004 para recordar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud en 1990.