La derecha española gana las elecciones de Andalucía al 90 % del recuento

En una cámara legislativa de 109 parlamentarios, el PP obtiene 53 por ahora (actualmente tiene 58), y el PSOE logra 28 (ahora son 30).

Por su parte, Vox (extrema derecha) saca 15 y gana dos respecto a los 14 actuales, según el resultado provisional.

Entre otras opciones de izquierda, la subida más espectacular sería para Adelante Andalucía, que pasa de dos a ocho; en tanto que la alianza Por Andalucía (Izquierda Unida-Sumar-Podemos) repite los cinco que ya tenía.

Los centros de votación cerraron a las 18.00 GMT, después de permanecer abiertos once horas, en una jornada electoral que transcurrió con tranquilidad en términos generales.

Estaban convocados 6,8 millones de electores y la participación fue del 64,41 %.

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Las andaluzas cierran un ciclo este año de cuatro elecciones regionales en España, con el foco puesto en las próximas generales, previstas en 2027. En todas ellas el ganador ha sido el PP.

Los resultados electorales de esta región tienen gran repercusión en el resto de España, pues es la más poblada del país (8,7 millones de habitantes).

Además, la candidata socialista a presidenta regional, María Jesús Montero, es persona de la máxima confianza política del jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez. Así que los resultados se interpretarán en clave nacional.

Andalucía estuvo gobernada por los socialistas durante 36 años, hasta que perdieron el poder en 2018 gracias a una alianza del PP con Ciudadanos (liberales), por un lado, y con Vox (extrema derecha) por otro.