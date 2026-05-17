La Habana, sobre los posibles drones: Cuba tiene derecho a defenderse

El ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, reaccionó asegurando que Cuba "defiende la paz y se dispone y prepara para enfrentar la agresión externa en ejercicio del derecho a la legítima defensa que reconoce la Carta de la ONU".

"Sin excusa legítima alguna, el Gobierno de EE.UU. construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo cubano y la eventual agresión militar", subrayó en la red social X.

En alusión a Axios señaló que "medios de prensa específicos le hacen el juego" a Washington "promoviendo calumnias y filtrando insinuaciones del propio Gobierno estadounidense".

"Cuba no amenaza ni desea la guerra", afirmó Rodríguez.

Previamente el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío recalcó que Cuba "como todo país, tiene derecho a defenderse de la agresión externa. Se llama legítima defensa, y la amparan el Derecho Internacional y la Carta de la ONU".

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De Cossío subrayó que "quienes procuran desde EE.UU. la sumisión y, de hecho, la destrucción de la nación cubana, por vía de la agresión militar y la guerra, no pierden un minuto en fabricar pretextos, crear y difundir falsedades, y distorsionar como extraordinaria la preparación lógica para enfrentar la posible agresión".

El mensaje del viceministro fue replicado en los perfiles en redes sociales de la Cancillería y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Minfar) de la isla.

Axios cita en su reporte declaraciones de un alto funcionario de inteligencia, según las cuales EE.UU. analiza la amenaza de drones procedentes de Cuba que podrían ser enviados contra su Base Naval en Guantánamo (este de la isla), buques militares estadounidenses o Key West, en Florida, y la presencia de asesores militares iraníes en La Habana.

Esta información que maneja el Gobierno de Estados Unidos podría servir también como causa para justificar una hipotética actuación militar en la isla.

El pasado jueves, el director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, se reunió en La Habana con autoridades del Ministerio del Interior y responsables de los servicios de inteligencia de la isla, en un encuentro inusual de alto nivel entre ambos países.

Durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la cooperación en materia de inteligencia, la seguridad regional y la situación económica de Cuba, en un contexto de persistentes tensiones entre Washington y La Habana.

Las relaciones bilaterales se encuentran en uno de los momentos de mayor tensión en décadas, con las amenazas de agresión militar de EE.UU. a la isla.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró la semana pasada que su administración va a lograr que el Gobierno cubano se acabe poniendo del lado de Washington en un momento en el que se mantiene la campaña de presión estadounidense sobre la isla.

Washington lleva desde enero presionando al Gobierno cubano para que implemente reformas profundas en su sistema económico y en su régimen político, a lo que La Habana se niega alegando que esos ámbitos quedan dentro de la soberanía nacional y no son negociables.

Para aumentar la presión sobre la isla EE.UU. ha impuesto un bloqueo petrolero que está ahondando la crisis energética que ya sufría Cuba, y ha publicado una Orden Ejecutiva que amplía aún más la maraña de décadas de sanciones económicas, financieras y comerciales sobre la isla, incluyendo las medidas extraterritoriales.