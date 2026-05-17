La producción industrial china se desacelera hasta el 4,1 % interanual en abril

La cifra queda por debajo de las previsiones más extendidas entre los analistas, que esperaban un avance de en torno al 5,9 %.

En el acumulado de los cuatro primeros meses del año, la producción industrial avanzó un 5,6 %, por debajo del 6,1 % registrado en el primer trimestre.

De los tres grandes sectores en los que la ONE divide este indicador, el que más aumentó su producción en abril fue el de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua (+5,3 %), seguido del manufacturero (+4 %) y del minero (+3,8 %).

Entre los sectores industriales, la fabricación de equipos informáticos, comunicaciones y otros equipos electrónicos creció un 15,6 % interanual, por delante de la automoción (+9,2 %) y de la fabricación de material ferroviario, naval, aeroespacial y otros equipos de transporte (+8,2 %).

En cuanto a productos concretos, la producción de circuitos integrados aumentó un 22,1 % interanual y la de robots industriales, un 15,1 %, mientras que la de vehículos de energías renovables avanzó un 3,8 %, hasta 1,29 millones de unidades.

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Por el contrario, la producción de automóviles en conjunto cayó un 2,6 %, la de acero bajó un 1,7 %, la de cemento descendió un 10,8 % y la de células solares fotovoltaicas se contrajo un 25,6 %.

La institución estadística también hizo hoy públicos otros datos de abril como las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, que crecieron apenas un 0,2 % interanual, frente al 1,7 % de marzo y muy por debajo del avance del 2 % esperado por los analistas.

En el acumulado de enero a abril, las ventas minoristas aumentaron un 1,9 %.

Entre las categorías con mayor peso, las ventas de automóviles se desplomaron un 15,3 % interanual en abril, las de electrodomésticos y equipos audiovisuales bajaron un 15,1 %, las de materiales de construcción y decoración retrocedieron un 13,8 % y las de joyería cayeron un 21,3 %.

Por su parte, la inversión en activos fijos, que en el primer trimestre había repuntado un 1,7 %, pasó a registrar una caída del 1,6 % interanual en el acumulado de los cuatro primeros meses del año.

Como viene siendo habitual, las cifras arrojaron un marcado contraste entre la evolución positiva de la inversión en infraestructura (+4,3 %) y manufactura (+1,2 %) y la destinada a promoción inmobiliaria, que se desplomó un 13,7 %.

La ONE indicó también que las ventas comerciales de vivienda nueva medidas sobre área de suelo cayeron un 10,2 % interanual en los cuatro primeros meses del año, aunque el descenso se moderó en dos décimas frente al registrado hasta marzo.