Nuevo fiscal general de Guatemala creará comisión para verificar exiliados por persecución

En rueda de prensa, García Luna indicó que el objetivo de la comisión será verificar los procesos judiciales que existen en contra docenas de personas que han denunciado esa persecución judicial en los ocho años, finalizados en la media noche de la víspera, que Porras Argueta estuvo al frente de la Fiscalía.

"La idea principal es formar una comisión para que se pueda analizar cada uno de los casos, que dentro del sistema, las personas que se puedan sentir afectadas o están siendo afectadas puedan abocarse dentro del mismo Ministerio Público para una revisión de esos casos", detalló el reciente fiscal.

El anuncio de García Luna tuvo lugar en su primera conferencia como nuevo fiscal general, tras tomar el cargo este domingo en reemplazo de Porras Argueta, fue sancionada en diversas ocasiones por Estados Unidos y la Unión Europea bajo fuertes señalamientos de corrupción.

De acuerdo a diversas fuentes, al menos medio centenar de personas, entre periodistas, exfiscales anticorrupción, jueces y activistas han sido perseguidas judicialmente por Porras Argueta y una gran parte de ellos salieron al exilio.

Sin embargo, otras personas como el periodista José Rubén Zamora Marroquín o los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán no salieron del país y han pasado más de un año encarcelados sin que se prueben delitos en su contra, por lo que han sido considerados como "presos políticos".

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Precisamente sobre Porras Argueta, el nuevo jefe del Ministerio Público indicó que verificarán cualquier irregularidad en su mandato de acuerdo a las leyes del país centroamericano por medio de una auditoría interna regular cuando un fiscal toma posesión.

García Luna tomó posesión en el primer minuto de este domingo, como establece la ley. El fiscal fue designado este mes por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, para un mandato de cuatro años.

"Hoy no inicia una administración más. Hoy inicia una oportunidad para devolverle dignidad a la justicia penal guatemalteca", dijo García Luna en un comunicado a primera hora de la mañana.