Ordenan detención de un ginecólogo colombiano acusado de abusar sexualmente de pacientes

"El procesado es señalado de cometer los abusos a sus pacientes entre 2024 y 2026 en un consultorio" privado de ese municipio cercano a Bogotá, indicó la Fiscalía.

El médico fue imputado por el delito de acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir agravado, y fue enviado a un centro carcelario de forma preventiva mientras avanzan las investigaciones del caso y se desarrolla el juicio en su contra ya que no aceptó los cargos.

La investigación permitió identificar inicialmente a dos víctimas, de 19 y 30 años, quienes acudieron a consulta médica y presuntamente fueron sometidas a actos contra su integridad y libertad sexual, según la información.

"Una de las mujeres fue accedida sexualmente", agregó la Fiscalía en un comunicado este domingo.

Según el organismo, el especialista supuestamente aprovechó "el estado de indefensión" de las pacientes, así como la posición de poder y confianza derivada de su profesión, para agredirlas contra su voluntad.

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El Código Penal colombiano establece penas de entre 12 y 20 años de prisión para los casos de acceso carnal con una persona en incapacidad de resistir, sanción que puede aumentar cuando el agresor se aprovecha de una posición de autoridad o confianza frente a la víctima, como ocurre en relaciones de carácter médico o profesional.