Perú alcanza un superávit comercial anual de 41.423 millones de dólares a marzo

El resultado de marzo fue superior en 1.719 millones de dólares al observado en el mismo mes de 2025, precisó el ente emisor.

Explicó que las exportaciones durante el mes sumaron 9.947 millones de dólares, con lo que fueron mayores en un 38,4 % en comparación con similar mes de 2025, cuando llegaron a 7.187 millones de dólares.

Esto se debió, principalmente, al incremento del 38,7 % del precio promedio de las ventas al exterior, aunque el volumen exportado registró una ligera caída del 0,2 %.

En ese sentido, las exportaciones de productos tradicionales durante el tercer mes de este año llegaron a 8.263 millones de dólares, lo que implicó una variación del 49,3 % en comparación con los 5.535 millones de dólares del mismo mes de 2025.

A su turno, las exportaciones de productos no tradicionales llegaron a 1.652 millones de dólares, un 1 % superiores a los 1.636 millones de dólares de marzo del año anterior.

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Por su parte, las importaciones se elevaron en un 21,9 %, hasta llegar a 5.790 millones de dólares en marzo.

Esta cifra reflejó, principalmente, un incremento en los volúmenes de bienes de consumo, en 22,9 %, al sumar 1.379 millones de dólares; en un 22,8 % en los insumos, que alcanzaron 2.723 millones de dólares; y en un 20 % en bienes de capital, que sumaron 1.682 millones de dólares.