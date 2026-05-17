Perú entra en la segunda vuelta de las presidenciales con Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y el portador del sombrero del encarcelado expresidente Pedro Castillo se disputarán la Presidencia para el periodo 2026-2031 tras ser los dos candidatos más votados con el 17,09 % y el 12,03 % de los votos válidos, respectivamente.

La proclamación de los resultados tuvo lugar cinco semanas después de las elecciones celebradas el 12 de abril, tras un extenso escrutinio que tomó 33 días, sin que se confirmara casi hasta el final que Sánchez sería el rival de Fujimori para la segunda vuelta, al quedar únicamente 21.210 votos por delante del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga.

El JNE validó el escrutinio pese a los intentos para impedirlo por parte de López Aliaga, que reclamaba hacer una auditoría internacional y convocar nuevas elecciones al mantener sus denuncias de fraude en su contra, sin aportar pruebas contundentes, para basarse en esta hipótesis.

A la ceremonia asistió Norma Yarrow, la candidata a vicepresidenta de López Aliaga, quien anticipó que pedirán anular los resultados.

"Defenderemos hasta la última instancia que estas elecciones fueron viciadas en varios términos", sostuvo Yarrow, cuyo líder considera que fue perjudicado deliberadamente con los grandes retrasos en la apertura de numerosos colegios de votación de Lima, su feudo electoral, lo que incluso llevó a que la votación se hiciera al día siguiente en trece locales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En una rueda de prensa, el presidente del JNE, Roberto Burneo, aseguró que la decisión es inapelable y que, tras la proclamación, ya no hay forma de revertir o varias los resultados aprobados. "No va a cambiar en nada cualquier pedido o formulación", dijo Burneo.

La máxima autoridad electoral afirmó haber atendidos todos los reclamos y señaló que no se desvirtuó el resultado final.

En la tarde del domingo, más de un centenar de seguidores de la ultraderecha que encabeza López Aliaga marcharon por las calles de Lima para llegar a la sede del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas con el objetivo de solicitar a los militares "un golpe cívico militar" contra los resultados de los comicios.

Para este lunes está convocada una nueva protesta de López Aliaga en la capital peruana para exigir la anulación del resultado de los comicios.

Keiko Fujimori, que perdió la segunda vuelta de las tres últimas elecciones e insiste también sin pruebas en denunciar un fraude en su contra en la segunda vuelta de las votaciones de 2021, que perdió ante Castillo, aseguró que las declaraciones de López Aliaga y sus seguidores "dañan a la democracia y a cada uno de los peruanos".

También pidió, en un pronunciamiento público, a la comunidad internacional que supervise el desarrollo de la segunda vuelta presidencial, porque aseguró que "la participación activa de los observadores es fundamental".

De su lado, Sánchez, exministro de Castillo, realizó un mitin en el populoso distrito limeño de Villa El Salvador, donde hizo "una gran convocatoria a la unidad democrática" en torno a su candidatura para enfrentar la "dictadura" de Fujimori que ahora representa su hija.

En ese sentido, la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) saludó la proclamación de los resultados y la paciencia de los peruanos para esperarlo, a la vez que pidió evitar en la segunda vuelta amenazas y discursos que generen división social.